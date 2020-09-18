Брухунова ответила на вопрос о раздельном проживании с Петросяном

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила в Instagram на вопрос одной из своих подписчиц о раздельном проживании с мужем.

В комментариях ей написали, что она якобы везде появляется в одиночестве. «Всегда, все говорите только в единственном числе! Складывается впечатление, что вы живете в полном одиночестве», — обратилась к ней подписчица. Отвечать на этот вопрос Брухунова не стала, но резко высказалась в адрес другой выразившей ту же мысль девушки. «Вы видите в Instagram 5% моей жизни. Но умудряетесь делать свои выводы. Instagram не для семьи. Но такие, как вы, упорно отказываются это понимать», — негодует она.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей, а в сентябре впервые показали сына.

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