Представитель Киркорова раскрыла смысл клипа в поддержку Лукашенко

Представитель поп-исполнителя Филиппа Киркорова рассказала о смысле песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают», в записи которой принимал участие певец.

Она подчеркнула, что песня не несет в себе политических подоплек. «Песня и клип — про мир и за мир. Без политических подоплек, и в поддержку мира», — сообщила она в беседе с РИА «Новости».

В записи клипа приняли участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и другие белорусские и русские артисты. «Любимую не отдают» — цитата из заявления Лукашенко, которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в Белоруссии начались акции протеста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киркоров и Басков процитировали Лукашенко в новой песне

— Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие в клипе российских артистов

— Автор клипа в поддержку Лукашенко рассказал об угрозах