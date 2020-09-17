Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание, через стекло», — сказал Мельников.

Как он пояснил, краткосрочное свидание длится не больше двух часов. До этого Ефремов был в карантинной камере, где его нельзя было навещать.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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