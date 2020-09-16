Леонардо Ди Каприо бойкотировал Instagram

Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо 16 сентября присоединился к бойкоту социальных сетей Facebook и Instagram.

Пост о бойкоте он сопроводил видеороликом, в котором актер Саша Барон Коэн рассказывает о расизме и вмешательстве в выборы в США. «Я поставлю Facebook и Instagram на паузу на 24 часа», — пообещал Ди Каприо.

Летом 2020 года Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники предложили предпринимателям и знаменитостям не размещать рекламу в Facebook в рамках протеста из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом». Об отказе от рекламы заявили бренды Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks и др. Среди звезд, присоединившихся ко временному бойкоту — актер Эштон Катчер, модель Наоми Кэмпбелл, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

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