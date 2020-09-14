Союз архитекторов отменил конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России решил отменить конкурс по реиспользованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление главы Союза архитекторов Николая Шумакова.

Он отметил, что изначально конкурс проводился только на тот случай, если тело Ленина будет вынесено.

«Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина», — сказал Шумаков.

Глава Союза архитекторов сказал, что ему надоело оправдываться. Новый конкурс, по его мнению, будет возможно провести «в следующей жизни».

«В ближайшие года точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал», — сказал Шумаков.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. На конкурс отреагировал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал его «провокационной инициативой». Представители министра культуры России Ольги Любимовой и лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, которым должны были быть отправлены приглашения войти в состав жюри конкурса, заявили, что впервые слышат о подобной инициативе.

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