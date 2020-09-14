Лоза рассказал о «варварском грабеже» Украины в Крыму

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал на своей странице в Facebook о последствиях «разграбления» полуострова Крым Украиной.

Он отметил, что украинские власти не вкладывали средства в развитие данного региона. По его словам, Киев занимался «варварским грабежом» и «планомерным уничтожением» Крыма в течение 23 лет.

Композитор добавил, что дороги в регионе, которые были построены при СССР, пришли в негодность. Кроме того, Лоза напомнил о пансионатах, которые больше не функционируют, а также «разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки».

Певец заключил, что России следовало присоединить Крым сразу после распада СССР, что позволило бы защитить полуостров и сделать его курортом мирового уровня.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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