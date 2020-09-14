Кристина Асмус показала тройное сальто

Российская актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram видео со съемок нового шоу «Золото Геленджика», где она выступила в роли ведущей.

На кадрах ролика запечатлен момент, когда актриса выполняет тройное сальто.

«А мать в форме 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», — написала Асмус под видео.

Подписчики актрисы восхитились ее акробатическими навыками и поддержали ее в связи с новой телевизионной работой.

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