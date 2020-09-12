Зюганов назвал провокационной инициативой конкурс на концепцию использования Мавзолея без Ленина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов оценил идею Союза архитекторов России провести конкурс по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина.

«Я на всякие провокационные инициативы не хочу давать комментариев. Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — рассказал он «Газете.Ru».

В программе конкурса указано, что Геннадий Зюганов был приглашен в жюри.

Политик напомнил, что с Красной площади солдаты уходили защищать Москву от фашистов, Красная площадь принимала Парад Победы, к Мавзолею бросали знамена и именно на Мавзолее принимали первого космонавта Юрия Гагарина.

«Так что всем, кто замахивается на реконструкцию, это надо прекрасно помнить. Если они не уважают нашу историю, подвиги наших отцов и дедов, нашу великую советскую эпоху, которая является вершиной российского государства, то всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать – они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла. Уважайте свою историю, тогда и ваши произведения будут всерьез рассматривать», — заключил глава КПРФ.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Подать заявку на конкурс можно до 19 октября. Победитель станет известен 13 ноября.

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