Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев может стать фигурантом уголовного дела. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

«Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», — сказал Князев.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет. В ходе судебного процесса Пашаев не раз привлекал свидетелей, заявлявших что Ефремова не было за рулем в момент ДТП.

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