В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип»

После проверок правоохранительных органов был закрыт проект Z.City в селе Поповка на западе Крыма, где до вхождения полуострова в состав России ежегодно проводился фестиваль «КаZантип». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.

По словам парламентария, мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City уже опечатали приставы. Организаторы фестиваля были оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей, уведомил Бальбек.

Как рассказал депутат, к нему поступили жалобы на фестиваль от более ста человек, большинство из которых являются жителями Поповки.

«Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного «КаZантипа», развращавшего молодежь», — заявил Бальбек.

Он также сообщил, что уже довел до сведения главы Крыма Сергея Аксенова информацию о данной ситуации. В свою очередь, Аксенов поручил организовать проверку по фактам жалоб на нарушение режима тишины, ограничение доступа к пляжу, взимание платы за проход, агрессивное поведение охранников и так далее.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип, в честь которого фестиваль и был назван. В начале 2000-х годов мероприятие стали проводить на западе Крыма. Спустя время фестиваль переименовали в «Республику Z». В 2014 году проект переехал в Грузию.