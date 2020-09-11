Охлобыстин назвал приговор Ефремову «казнью» и пообещал поддерживать актера

Назначенный Михаилу Ефремову срок по делу о смертельном ДТП — это его казнь. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил сценарист и актер Иван Охлобыстин, пообещав и дальше поддерживать своего друга.

«Для него восемь лет — это казнь. Он насквозь больной человек. И я его не оправдываю. У нас очень адекватный круг общения. И он сделал бы так же. К тому же отдаю себе отчет в том, что каждый из нас в подобной ситуации мог оказаться. Он — мой кум, крестный отец старшей дочери Анфисы. Она его обожает. Плакала, когда все это началось», — сказал Охлобыстин.

По мнению актера, Ефремов является «пьяницей» и «безотером», однако нельзя отрицать, что он также входит в число «самых любимых русских артистов».

«А еще Миша помогал всем, кому только можно помочь. Я же знаю его! Да, он пьяница, бузотер, но нельзя отрицать, что один из самых любимых русских артистов, — подчеркнул он. — Что удивительно — его осуждают за то, за что раньше любили. По поводу путаницы с показаниями... Не дай Бог, кто окажется на его месте. Мы обсуждали это с нашим другом Гариком Сукачевым. И вот говорили: не дай Бог, оказаться в такой ситуации — боюсь, так вел бы каждый. Почему? Шок, растерянность. К тому же мы — не самые смелые люди на свете. Конечно, было бы красиво взойти на крест, но силенок у нас, людей, не так много. Я понимаю Мишу и никак не оцениваю его поступок».

Охлобыстин добавил, что не может отказаться от друга, несмотря на то, что он совершил преступление.

«Сделаю все, чтобы его поддержать. Многие вещи делаю во вред себе, потому что мне бы с моей репутацией лучше бы воздержаться, но не могу. Но доходит до глупого! Обратился к президенту, да. Но как можно отказаться от друга? Даже который совершил преступление. Тогда трети страны надо отказаться от родственников. Редкая есть семья в России, где никто не сидел. Не зря у нас в стране так популярны были всегда кандальные песни», — пояснил актер.

Полное интервью с Охлобыстиным читайте на «Газете.Ru» завтра, 12 сентября.

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