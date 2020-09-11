Звезду «Универа» оштрафовали за выезд на встречную полосу

Актер Арарат Кещян оштрафован за выезд на встречную полосу в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда.

Звезду сериала «Универ» признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Ему придется выплатить штраф в размере 5 тыс. руб.

На встречную полосу Кещян выехал в начале сентября при попытке свернуть с Ленинградского шоссе. Позже он заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречную полосу.

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