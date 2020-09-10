Пашаев признался, что защищал Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев в беседе с телеканалом «Москва 24» признался, что защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП бесплатно.

По его словам, бесплатно работала и его партнер Елизавета Шаргородская. «Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», – сказал он.

При этом своей работой юрист удовлетворен и рассчитывает продолжить работать над апелляционным ходатайством.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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