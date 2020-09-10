Большой театр отменил спектакли «Дон Карлос» из-за коронавируса у артиста

Большой театр отменил все спектакли «Дон Карлос» из-за коронавируса у артиста, сообщает РИА «Новости».

Коронавирусная инфекция была выявлена у певца Ильдара Абдразакова, рассказала пресс-атташе театра Катерина Новикова. После первого анализа ему будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у Абдразакова коронавируса. «Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус», — уточнила Новикова.

Ильдар Абдразаков — народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан. С 2016 года поет в Большом театре. Выступал с Лондонским, Берлинским, Венским, Мюнхенским и другими значимыми филармоническими оркестрами.

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