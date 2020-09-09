Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания заключила, что Эльман Пашаев, защищающий актера Михаила Ефремова, нарушил Кодекс этики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», — сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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