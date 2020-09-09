СМИ сообщили о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона
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Американский сериал «Ходячие мертвецы» будет закрыт после 11 сезона. Об этом сообщает IGN.
Последний сезон будет состоять из 24 эпизодов, его покажут в течение двух лет (до 2022 года).
Однако это не станет окончанием для вселенной о зомби-апокалипсисе. В 2023 году на экраны выйдет спин-офф сериала в формате антологии.
По сведениям издания, героями 1 сезона станут Дэрил и Кэрол.
«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом. Первая серия вышла на экраны 31 октября 2010 года.
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