Адвокат Пашаев ответил на слухи о прекращении работы с Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев в беседе с РИА «Новости» ответил на слухи о прекращении работы с актером Михаилом Ефремовым.

Об отказе Ефремова заявляла правозащитница Марина Литвинович — по ее словам, Ефремов остался недоволен работой защитника. «Это глупость, информация не соответствует действительности», — утверждает Пашаев. Он уточнил, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор. Краткую апелляцию он уже подал.

До этого Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, однако после передумал.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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