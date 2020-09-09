Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО

Актер Михаил Ефремов рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович о своем первом ужине в московском СИЗО №5, передает НТВ.

По словам Литвинович, Ефремова поселили в карантинную камеру, где также находятся гражданин России и гражданин Белоруссии. В камере есть чайник и телевизор, на ужин артист ел селедку с картошкой. Претензий к питанию артист, по его собственному признанию, не имеет, потому что он имеет опыт службы в армии.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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