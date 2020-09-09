Рэпер Моргенштерн стал «Женщиной года»

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию «Женщина года» от глянцевого журнала Moda Topical.

У себя в Instagram Моргенштерн опубликовал фотографии с церемонии вручения премии, на которых позирует в платье и шляпе. «Девочки. хочу поделиться с вами своей большой победой», — написал он. «Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня», — иронизирует музыкант.

Моргенштерну 22 года, он записал три альбома, последний из которых вышел в 2020 году. Один из клипов рэпера собрал более 2,3 млн дизлайков, став самым задизлайканным видео на YouTube в России.

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