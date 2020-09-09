Билли Айлиш разработала свой дизайн укулеле

Певица Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле, заключив соответствующий контракт с Fender. Об этом сообщает NME.

«Надеюсь, мой вариант гавайской гитары вдохновит людей не только на игру, но и на сочинение музыки — любой может это сделать», — сказала артистка.

По данным журнала, у инструмента будет встроенный предусилитель, а корпус украсят фирменные символы Билли Айлиш — зеленые человечки с поднятым плечом.

Певица рассказала, что укулеле был первым инструментом, на котором она научилась играть. Ей тогда было 6 лет. Сейчас в своих композициях она тоже использует данный музыкальный инструмент. Например, в таких треках, как «Party Favor» и «8».

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