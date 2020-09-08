Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам по делу о смертельном ДТП.

Ефремов, согласно решению суда, будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Актера возьмут под стражу в зале суда. Ефремов слушал приговор суда, опустив голову. Он никак не отреагировал на назначенное наказание.

Прокурор просил для Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Сам Ефремов признал свою вину.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня.

В результате аварии скончался Сергей Захаров, который был за рулем автомобиля, в который врезался Ефремов. В крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.