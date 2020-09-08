Вокалист Little Big станет отцом

Вокалист группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов впервые станет отцом.

Об этом 41-летний музыкант рассказал у себя в Instagram. Он опубликовал совместное фото с беременной супругой — фотографом Анжеликой Ивановой. «Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро!» — подписал кадр он.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова поженились в марте 2020 года. Традиционную свадьбу успели сыграть до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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