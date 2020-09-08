Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП, которое произошло при его участии. Об этом доктор заявил в интервью «Вечерней Москве».

«Хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства», — сказал Мясников.

По его словам, своими действиями в суде, Ефремов потерял право называться мужчиной, став «трусом и подлецом».

В заключении российский врач заявил, что актеру следует дать максимально возможное наказание.

«Он пытался спрятаться, постоянно лгал. Он заявлял, что якобы ничего не помнит. Я не верю ему», — пояснил Мясников.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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