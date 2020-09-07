Ридли Скотт рассказал о новом «Чужом»

Режиссер Ридли Скотт рассказал о создании нового фильма из серии «Чужой», сообщает IndieWire.

По словам Скотта, приквел находится на стадии разработки. «Мы уже пытались еще раз изобрести колесо с фильмами «Чужой: Завет» (2017) и «Прометей» (2012). Будем ли мы делать это снова, спорно», — поделился он. «Вы спрашиваете, неужели сам Чужой, лицехват и грудолом выдохлись? Неужели нужно все переосмыслить и просто пользоваться известным словом ради франшизы? Это всегда фундаментальный вопрос», — размышляет Ридли Скотт, прямо не отвечая на вопрос о том, чему именно будет посвящено кино.

Оригинальный «Чужой» Ридли Скотта с Сигурни Уивер в главной роли вышел в 1979 году. У него было несколько продолжений, которые сняли Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене. Режиссером «Прометея» стал сам Скотт.

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