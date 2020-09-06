Адвокат потерпевших по делу Ефремова ответила на якобы имеющийся компромат на нее

Адвокат потерпевших по уголовному делу актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла данные о том, что она якобы предлагала деньги за уголовное дело против защитника артиста Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС.

«Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причем такую переписку он готовил сам... Видимо, сейчас в безвыходной ситуации он решил воспользоваться старым, проверенным методом», — сказала Бутырина.

Адвокат добавила, что не знает, зачем Пашаеву это нужно, потому что это никак не повлияет на вынесение приговора Ефремову. Она также напомнила, что за фальсификации предусмотрена ответственность.

Ранее Пашаев показал скриншот переписки, где адвокат потерпевших якобы просит неизвестного человека «нагнуть» его за вознаграждение. Правозащитник якобы пообещала $30-40 тысяч, если адвоката Ефремова привлекут к уголовному делу как подозреваемому. Собеседник ответил, что «все решаемо». Пашаев отметил, что скрины у него появились от «влиятельных друзей».

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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