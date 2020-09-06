Путин объяснил, почему не советовал артистам выступать во время пандемии

Российский президент Владимир Путин считает, что из-за пандемии COVID-19 проведение в полном объеме массовых мероприятий может быть рискованным, а такой риск не оправдан, передает ТАСС.

Именно поэтому, в июне он высказывался против выступлений оркестра под управлением Валерия Гергиева, пояснил глава государства.

По его словам, он понимает, что в нынешней обстановке деятели культуры сталкиваются с падением доходов из-за отсутствия концертной деятельности. Однако, по мнению президента, лучше потерпеть какое-то время, но сохранить здоровье и жизнь артистов.

На вопрос, возможно ли сейчас перейти к массовым мероприятиям, Путин ответил, что это нужно спросить у специалистов.

6 июня состоялась видеоконференция Путина с деятелями культуры. Тогда директор Мариинского театра Валерий Гергиев попросил рассмотреть возможность скорого возобновления выступлений коллектива. Президент согласился, что артисты должны репетировать и выступать, но перед организацией массовых мероприятий следует советоваться со специалистами.

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