Панин назвал 11 лет неоправданно большим сроком для Ефремова

Актер Алексей Панин высказался насчет дела о ДТП с Михаилом Ефремовым.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Гособвинение просит для артиста 11 лет колонии общего режима.

«11 лет — неоправданно большой срок. У нас в стране людям за большие преступления дают меньшие сроки, а в некоторых случаях люди вовсе выходят сухими из воды», — сказал Панин «Газете.Ru».

При этом, если Ефремов был за рулем, то это уже другой вопрос, считает Панин.

«Я сам в это не верю. Я посмотрел кучу видео, расследования общественников, блогеров, которые детально объяснили на примере одной из записи, почему Ефремов не мог быть за рулем в тот момент. Видеозапись, которую всюду показывали, если ее увеличить, то там пропадает сколько-то кадров. Почему ее обрезали? Очень много вопросов. Я не адвокат и не принимаю участия в судебном процессе, но у меня много вопросов к этому делу», — заключил Панин.

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