Стивен Сигал встретился с главой Крыма

Актер Стивен Сигал прибыл в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым. Об это глава Крыма сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал Аксенов.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В августе 2018 года актер зарегистрировался в стране в качестве индивидуального предпринимателя.

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