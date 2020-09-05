Стивен Сигал встретился с главой Крыма
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Актер Стивен Сигал прибыл в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым. Об это глава Крыма сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал Аксенов.
В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. В августе 2018 года актер зарегистрировался в стране в качестве индивидуального предпринимателя.
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