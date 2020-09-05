Жерар Депардье принял православие

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Актер Жерар Депардье принял православие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Церемония крещения была проведена в парижском соборе Александра Невского, указано в сообщении.

По данным источника, она состоялась в пятницу, 4 сентября.

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