Жерар Депардье принял православие
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актер Жерар Депардье принял православие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
Церемония крещения была проведена в парижском соборе Александра Невского, указано в сообщении.
По данным источника, она состоялась в пятницу, 4 сентября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Жерар, приезжай»: Депардье рассказал о встречах с Путиным
— Жерар Депардье получил землю под Минском, чтобы пожить «среди крестьян»
— В Париже полиция конфисковала скутер у Депардье за пьяное вождение