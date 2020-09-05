«Би-2» отменили свой концерт в Минске из соображений безопасности

Группа «Би-2» отменила запланированный на 12 сентября концерт в Минске из-за опасений новых задержаний. Сообщение об этом появилось на официальной странице коллектива в ВК.

«Ситуация в Беларуси действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей, которые соберутся вместе на минском концерте «Би-2». Поэтому другого выхода у нас попросту нет», — говорится на странице группы.

Отмечается, что концерт будет перенесен на июнь 2021 года, все купленные билеты останутся действительными.

Ранее «Би-2» выпускали видеообращение с поддержкой протестующих против фальсификаций на выборах и полицейского насилия в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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