Сердючка выпустила альбом впервые за 12 лет

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый альбом после 12-летнего перерыва. Об этом сообщается на странице исполнителя в Facebook.

Новая англоязычная пластинка получила название Sexy. В нее попали всего четыре композиции — Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks — общей продолжительностью 13 минут.

Альбом уж доступен для прослушивания в интернете, в том числе в Apple music.

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