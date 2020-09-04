Сердючка выпустила альбом впервые за 12 лет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый альбом после 12-летнего перерыва. Об этом сообщается на странице исполнителя в Facebook.
Новая англоязычная пластинка получила название Sexy. В нее попали всего четыре композиции — Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks — общей продолжительностью 13 минут.
Альбом уж доступен для прослушивания в интернете, в том числе в Apple music.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Все будет хорошо: Сердючка выпустила первую за шесть лет песню
— Верка Сердючка сделала заявление об участии в «Евровидении»
— Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»