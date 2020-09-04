Джигурду выгнали из студии шоу о ДТП с Ефремовым

Актера Никиту Джигурду выгнали из студии программы «Пусть говорят» о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости».

Джигурда заявил о проведении собственного расследования дела Ефремова и хотел показать видеоролик, якобы доказывающий невиновность артиста и незаконные действия со стороны адвоката потерпевшей стороны. Ведущий шоу Дмитрий Борисов попросил Джигурду покинуть студию, однако артист пригрозил «вывести его на чистую воду» и обвинил шоумена в потакании «травле великого актера». Выгонять Джигурду с шоу пришлось с охраной.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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