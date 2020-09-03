Названа дата вынесения приговора Михаилу Ефремову
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В Пресненском суде Москвы стала известна дата вынесения приговору артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, передает сайт kp.ru.
Судебный приговор будет оглашен 8 сентября 2020 года в 11.00.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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