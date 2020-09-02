Путин отметил яркий талант празднующего юбилей Гафта

Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта с 85-летним юбилеем.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей. Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу – значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества», — написал Путин, пожелав Валентину Гафту здоровья и бодрости духа.

В 2019 году Валентин Гафт перенес инсульт. После реабилитации он соблюдает строгий режим дня, поэтому юбилей отпразднует в узком семейном кругу за городом.

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