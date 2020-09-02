Виктор Евграфов назвал смерть Бориса Клюева неожиданной

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Советский и российский актер Виктор Евграфов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что находится в шоке от известий о смерти его коллеги Бориса Клюева.

Говоря об Клюеве, Евграфов вспомнил запомнившиеся ему черты артиста.

«Он был замечательный человек, преданный своему делу. Он созидал и творил. Его человеческие качества не вписывались в рамки общения творческих людей. Там всегда существовала зависть и корысть, а Клюев не имел таких качеств. Он был без актерского апломба».

Также он рассказал, что после съемок «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где они вместе играли, актеры часто встречались: «Он всегда поддерживал меня. Это была неожиданная смерть. Признаюсь, что я не знал о его болезни. Он создал впечатление очень мощного и сильного человека. Очень трагично. Когда человек болеет и ты знаешь об этом, с его смертью как-то проще мириться».

Заключая, Евграфов добавил, что находится в шоковом состоянии и не может осознать, что Клюева нет.

«Самое главное, что у него осталось много продолжателей. Потому что продолжение жизни в наших учениках», — заключил он.

Клюев умер накануне. Ему было 76 лет.