Раскрыто имя соведущего Тодоренко в новом сезоне «Орла и решки»

Ведущим нового сезона телешоу «Орел и решка» помимо Регины Тодоренко будет шоумен и певец Тимур Родригез. Об этом сообщает «СтарХит».

Отмечается, что в новом сезоне они будут путешествовать по России.

По словам Родригеза, данное телешоу является третьим или четвертым проектом в его карьере, который связан с путешествиями.

«Здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками», — сказал Родригез.

В настоящее время Родригез занят на съемках нового шоу телеканала ТНТ «Золото Геленджика».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звезда «Орла и решки» распекла алчных зрителей за испорченный парк

— Тимур Родригез купается в грязи в первом трейлере «Золота Геленджика»

— Оценили в миллионы: раскрыт гонорар Ивлеевой за «Орла и решку»