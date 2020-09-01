Раскрыто имя соведущего Тодоренко в новом сезоне «Орла и решки»
Ведущим нового сезона телешоу «Орел и решка» помимо Регины Тодоренко будет шоумен и певец Тимур Родригез. Об этом сообщает «СтарХит».
Отмечается, что в новом сезоне они будут путешествовать по России.
По словам Родригеза, данное телешоу является третьим или четвертым проектом в его карьере, который связан с путешествиями.
«Здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками», — сказал Родригез.
В настоящее время Родригез занят на съемках нового шоу телеканала ТНТ «Золото Геленджика».
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