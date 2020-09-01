Эд Ширан впервые стал отцом
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Поп-исполнитель Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн впервые стали родителями.
Об этом Эд Ширан сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото носочков новорожденной. Девочку назвали Лира Антарктика Сиборн Ширан. «Мы в нее совершенно влюблены. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, мы на седьмом небе от счастья», — написал музыкант.
О том, что Ширан станет отцом, стало известно несколько недель назад.
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