Эд Ширан впервые стал отцом

Поп-исполнитель Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн впервые стали родителями.

Об этом Эд Ширан сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото носочков новорожденной. Девочку назвали Лира Антарктика Сиборн Ширан. «Мы в нее совершенно влюблены. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, мы на седьмом небе от счастья», — написал музыкант.

О том, что Ширан станет отцом, стало известно несколько недель назад.

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