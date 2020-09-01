Обнародован расширенный трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

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В сети появилась расширенная версия трейлера заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Она опубликована YouTube-каналом The CW.

Речь идет о семидесятисекундном ролике, до этого поклонники могли видеть его сорокосекундную версию.

Трейлер анонсирует последние серии 15 сезона сериала о борцах с нечистью братьях Винчестерах.

Короткий трейлер появился в сети 27 августа.

Как стало известно ранее, отснять крайние эпизоды не позволяла пандемия коронавируса. Выход финальной серии запланирован на 19 ноября.

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