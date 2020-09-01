Обнародован расширенный трейлер финала сериала «Сверхъестественное»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В сети появилась расширенная версия трейлера заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Она опубликована YouTube-каналом The CW.
Речь идет о семидесятисекундном ролике, до этого поклонники могли видеть его сорокосекундную версию.
Трейлер анонсирует последние серии 15 сезона сериала о борцах с нечистью братьях Винчестерах.
Короткий трейлер появился в сети 27 августа.
Как стало известно ранее, отснять крайние эпизоды не позволяла пандемия коронавируса. Выход финальной серии запланирован на 19 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Сети появился трейлер финала сериала «Сверхъестественное»