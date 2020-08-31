Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Набокина стала вторым свидетелем, который подтвердил эту информацию.
Она подчеркнула, что работает возле места ДТП, и стала снимать происходящее после аварии. Свидетельница также добавила, как из водительского места джипа выводят мужчину.
Набокина отметила, что не поняла, что это актер, а узнала о его участии в ДТП позднее из новостей.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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