Ефремов рассказал о выпитом алкоголе перед смертельным ДТП
Во время заседания по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов рассказал о выпитом перед аварией алкоголе. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что «смутно помнит» день аварии после 17.00 --18.00 мск.
Актер подтвердил, что выпил бутылку водки, когда находился дома. По его словам, после он ехал на такси за пивом.
«Был ли я у кого-то, не помню», — заключил Ефремов.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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