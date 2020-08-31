Ефремов рассказал о выпитом алкоголе перед смертельным ДТП

Во время заседания по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце актер Михаил Ефремов рассказал о выпитом перед аварией алкоголе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «смутно помнит» день аварии после 17.00 --18.00 мск.

Актер подтвердил, что выпил бутылку водки, когда находился дома. По его словам, после он ехал на такси за пивом.

«Был ли я у кого-то, не помню», — заключил Ефремов.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов уклонился от вопросов потерпевших с помощью 51-й статьи Конституции

— Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского сидения после ДТП

— До ДТП Ефремов уже привлекался к уголовной ответственности