Суд отказался отправлять Михаила Ефремова к психиатрам

Суд не стал отправлять актера Михаила Ефремова к психиатрам для восстановления памяти после смертельного ДТП, сообщает «Интерфакс».

Об этом просили адвокаты артиста. «Мы заявляем ходатайство, просим отправить Ефремова на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр Социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», — сказал в Пресненском суде Москвы адвокат Эльман Пашаев, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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