Дмитрий Певцов рассказал о своем самочувствии

Российский артист Дмитрий Певцов, который был госпитализирован в Коммунарку накануне, рассказал о своем состоянии здоровья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артист отметил, что испытывает «бодрое» настроение, однако добавил, что «работать не хочется до сих пор» из-за самочувствия.

При этом врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Певцов получил диагноз дыхательная недостаточность.

Также в своем блоге в Instagram он отметил, что сделанный экспресс-тест на новый тип коронавируса COVID-19 показал отрицательный результат.

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