Приходько заявила о ее травле на Украине из-за участия на «Евровидении» от России

Певица Анастасия Приходько заявила, что она столкнулась с травлей на Украине из-за своего участия в Евровидении от России в 2009 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России», — сказала артистка.

По ее словам, в прошлом она уехала в Россию из-за того, что на Украине не оценили ее творческую деятельность.

»[Бывший президент Украины] Виктор Ющенко ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее», — заявила Приходько, добавив, что ее просто дисквалифицировали как неудобного участника.

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