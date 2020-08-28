В Сети появился трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

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В Сети появился трейлер заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Его опубликовал YouTube-канал The CW.

Речь идет о последних сериях 15 сезона, которые рассказывают о борцах с нечистью братьях Винчестерах.

Как стало известно ранее, отснять крайние эпизоды не позволяла пандемия коронавируса. Выход финальной серии запланирован на 19 ноября.

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