В Сети появился трейлер финала сериала «Сверхъестественное»
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В Сети появился трейлер заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Его опубликовал YouTube-канал The CW.
Речь идет о последних сериях 15 сезона, которые рассказывают о борцах с нечистью братьях Винчестерах.
Как стало известно ранее, отснять крайние эпизоды не позволяла пандемия коронавируса. Выход финальной серии запланирован на 19 ноября.
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