Елена Кондулайнен выписана из больницы
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Актриса Елена Кондулайнен выписана из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Театра Луны.
Сейчас Кондулайнен находится дома. «Восстанавливается после болезни», — уточнили в театре.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Елена Кондулайнен могла сломать руку в клинике, где якобы проходит реабилитацию после инсульта.
62-летнюю заслуженную артистку России госпитализировали 24 июля из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку.
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