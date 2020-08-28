Актриса Елена Кондулайнен выписана из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Театра Луны.

Сейчас Кондулайнен находится дома. «Восстанавливается после болезни», — уточнили в театре.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Елена Кондулайнен могла сломать руку в клинике, где якобы проходит реабилитацию после инсульта.

62-летнюю заслуженную артистку России госпитализировали 24 июля из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку.

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