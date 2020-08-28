Экс-супругу Михаила Ефремова обокрали на крупную сумму

Мошенники похитили крупную сумму денег у экс-супруги актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Злоумышленники убедили Гольянову передать им деньги за услуги с целью получения дальнейшей прибыли. С начала 2017 года по 21 августа 2019 года они получили от Гольяновой и двух других потерпевших более 1 млн руб., а после скрылись. Возбуждено уголовное дело.

Актриса Елена Гольянова снималась в сериале «Принцесса цирка», «Игра на выбывание», «Метод Фрейда», «Глухарь» и др.

Михаил Ефремов был первым мужем Гольяновой, актриса утверждает, что продлившийся месяц брак был фиктивным — так артист обеспечил ей московскую прописку.

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