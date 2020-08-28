«Оскар» не откажется от «мужских» и «женских» наград

Киноакадемия США не будет отказываться от вручения «мужских» и «женских» наград «Оскар» за актерскую работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Киноакадемии.

По словам представителя, планируется сохранить нынешнюю структуру наград. «Мы будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов», — уточнил собеседник агентства.

Ранее организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о том, с 2021 года на киносмотре будут вручаться «гендерно-нейтральные» «Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана».

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