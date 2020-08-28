Минкульт и Роспотребнадзор напишут правила для «Кинотавра»

Министерство культуры вместе с Роспотребнадзором напишет правила для проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры России Ольги Любимовой.

По словам Любимовой, в регионе обеспокоены тем, как будет обеспечена безопасность гостей фестиваля. «Есть определенная обеспокоенность у региона, просто потому, что ни у кого нет опыта, как подобного рода мероприятие провести безопасно», — сказала министр, подчеркнув важность проведения «Кинотавра», ежегодно представляющего срез отечественного кинематографа.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в традиционном формате с 11 по 18 сентября.

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