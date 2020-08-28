Ассоциация кинопродюсеров оценила гендерно-нейральные награды на Берлинале

Аккредитующая международные кинофестивали Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) оценила желание организаторов Берлинского международного кинофестиваля Берлинале вручать гендерно-нейтральные награды за лучшую роль.

Как сообщила директор по фестивалям FIAPF Флоранс Жиро, в ассоциации приняли к сведению подход организаторов киносмотра. «Аккредитация международных кинофестивалей FIAPF не связана с этим вопросом. Каждый аккредитованный фестиваль должен сам определять подход к тому, каким образом оценивать работу актеров и актрис», — цитирует Жиро РИА «Новости».

«Серебряных медведей» за лучшую главную роль и роль второго плана без гендерного разделения на кинофестивале в Берлине будут вручать уже в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вопреки вирусу: кинофестиваль в Торонто объявил программу

— Новый фильм Кончаловского вошел в основную программу Венецианского фестиваля

— Берлинский фестиваль отменил отдельные награды для актеров и актрис