Netflix анонсировал сериал по Resident Evil

Стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал по мотивам культовой видеоигры Resident Evil. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что сервис заказал производство восьми серий первого сезона.

Сценаристом выступит шоураннер «Сверхъестественного» Эндрю Дэбб. Сюжет будет повествовать о двух временных линиях — прошлом и будущем. Главными героинями сериала станут дочери Альберта Вескера, Джейд и Билли. По сюжету первой временной линии они переезжают в Нью-Раккун-Сити.

«Но чем больше времени они проводят там, тем больше они понимают, что город больше, чем кажется, и что их отец может скрывать темные секреты», — говорится в сообщении.

Вторая сюжетная линия будет повествовать о событиях, происходящих спустя 20 лет, когда на Земле осталось менее пятнадцати миллионов человек.

«Джейд, которой сейчас тридцать, изо всех сил пытается выжить в этом Новом Мире, в то время как секреты ее прошлого — о ее сестре, ее отце и самой себе — продолжают преследовать ее», — говорится в сообщении.

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